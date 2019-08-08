حالة الطقس في مكة والمشاعر المقدسة خلال الساعات المقبلة

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحواً إلى غائم جزئيا على المدينة المنورة، وغائماً جزئياً على جدة.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 - 40 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى إلى 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.