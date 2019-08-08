الهند لباكستان: كشمير "شأن داخلي"

أعلنت نيودلهي لإسلام آباد، اليوم الخميس، أن كشمير "شأن داخلي"، غداة طرد السفير الهندي في باكستان، رداً على إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن "الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل"، منددة بـ"تحركات أحادية" اتخذتها باكستان.
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