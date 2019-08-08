ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع مبلغاً أكبر للحماية العسكرية الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن كوريا الجنوبية "قبلت سداد مبلغ أكبر للولايات المتحدة بهدف الدفاع عن نفسها من كوريا الشمالية"، مضيفاً أن العلاقة بين البلدين "جيدة للغاية".

وأكد ترامب في تغريدة على حسابه على شبكة "تويتر" الاجتماعية أن "كوريا الجنوبية دفعت قليلاً للغاية للولايات المتحدة خلال عقود عديدة".

وأضاف: "لكن العام الماضي بطلب من الرئيس ترامب، سددت كوريا الجنوبية 990 مليون دولار" وبدأت "مباحثات لزيادة المدفوعات للولايات المتحدة".

وأوضح الرئيس "كوريا الجنوبية بلد ثري للغاية يشعر الان بالتزام الاسهام في الدفاع من جانب الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن العلاقة مع هذا البلد "جيدة للغاية".

واتفقت واشنطن وسيول في فبراير (شباط) الماضي على مد نشر 28 ألف و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية مقابل سداد 925 مليون دولار من الحكومة الكورية الجنوبية.

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ويعني هذا زيادة بنسبة بنحو 8% من إسهام كوريا الجوبية في الإنفاق العسكري.

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر(كانون الأول) المقبل وترى عدة صحف أن ادارة ترامب تسعى لمضاعفة إسهام كوريا الجنوبية.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الجاري مناورات عسكرية رغم استياء كوريا الشمالية.

وتعد كوريا الجنوبية سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بينما تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لسيول بعد الصين.