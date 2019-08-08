أويغورية حامل مهددة بالترحيل من تركيا إلى الصين

نشرت امرأة أويغورية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبكي، وأوضحت فيه أنها كانت وصلت دولة البوسنة في 6 أغسطس(آب) الحالي، من أجل دخول أوروبا، إلا أن سلطات المطار رفضت دخولها البلاد، وقامت بترحيلها إلى مطار إسطنبول في تركيا، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الخميس.

وأكدت الأويغورية رينا يارمايماياتي، أنها "على وشك الترحيل من تركيا إلى الصين مع ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، بعد رفض السلطات التركية استقبالها".

وتابعت رينا في مقطع الفيديو، أنها سيتم ترحيلها إلى الصين، وتابعت باكية: "المسؤولون الأتراك يريدون إعادتنا وترحيلنا إلى الصين الآن. أنا حاملة في الشهر السادس. لقد رحلوني من البوسنة بزعم أن جواز سفري مزيف. ابنتي أسماء خائفة للغاية. ساعدوني".

وأكد الناشط الأيغوري عبد الوالي أيوب، أن حكومة أردوغان رحلت مؤخراً امرأة من مسلمي الأيغور إلى الصين، تحمل اسم "زينة غول تورسون"، بموجب اتفاقية "تسليم المجرمين" بين أنقرة وبكين.

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ويأتي قرار ترحيل تورسون، بعد أيام من زيارة أردوغان الأخيرة لبكين، التي التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث أشاد بالعلاقات الثقافية والاقتصادية الوثيقة بين البلدين، وتعهد بـ"تعزيز التعاون الأمني" مع الصين.

وكان الرئيس التركي أردوغان أعلن خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين مطلع الشهر الحالي، دعمه للسياسة التي تتبعها الحكومة الصينية في مقاطعة "سنجان"، ذات الأغلبية المسلمة في غرب البلاد، زاعماً أن "الأيغور يعيشون حياة سعيدة"، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي في الصين.

وجاءت تصريحات أردوغان الداعمة لسياسات الحكومة الصينية ضد الأقلية المسلمة الموجودة في مقاطعة سنجان التي يقطنها الأتراك الأويغور، بالرغم من الانتقادات التي تتعرض لها الصين على الساحة الدولية، بسبب ملف الأقليات والحريات الدينية.ش