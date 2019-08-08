مستوطنون يؤدون رقصات تلمودية على أبواب الأقصى

أدى عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، رقصات تلمودية على أبواب المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وحالة من التوتر الشديد، وفقا لموقع 24.

وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لـ 24 إن نحو 260 مستوطناً متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وقاموا بجولات استفزازية في باحاته.

وأضافت أن مجموعات من المستوطنين المتطرفين أدت رقصات تلمودية على أبواب المسجد الأقصى المبارك فيما حاولت مجموعات أخرى أداء طقوس دينية داخل باحات المسجد لولا تدخل الحرس التابع لدائرة الأوقاف الإسلامية.

وتشهد ساحت المسجد الأقصى منذ منتصف الأسبوع الجاري حالة من التوتر الشديد في ظل ارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين تلبية لدعوات جمعيات يمينة متطرفة.