شكرا لقرائتكم التحالف يدمر طائرة حوثية مسيرة أطلقت تجاه المدنيين بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار يعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، ويعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم.

مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة.

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وكان العقيد الركن تركي المالكي قد صرح بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس الأربعاء صاروخا بالستيا من محافظة (حجة) باستخدام المباني المدنية لمكان الإطلاق في (سوق الربوع)، حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة).

وأوضح العقيد المالكي، أن مثل هذه المحاولات العبثية، امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث قامت المليشيا الإرهابية في (20 يونيو 2019م) بإطلاق صاروخ بالستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف) وسط المباني المدنية والتجمعات السكانية، وقد تمكنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه عدة أنظمة متقدمة تتبع لعدد من الأطراف المهتمة بالشأن اليمني وتهديد هذه المليشيا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد العقيد المالكي استمرار انتهاك المليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باستخدام المباني المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء وكذلك التجمعات السكانية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.