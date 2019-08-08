بالأسماء.. خلية حركة "حسم" المنفذة لحادث معهد الأورام"بيان الداخلية"

أحمد أبوعقيل

كشفت وزارة الداخلية هوية المنفذ والمخططين للحادث الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام، مشيرة إلى أن عبد الرحمن خالد محمود هو منفذ الحادث الإرهابى أمام معهد الأورام، وتوصلت عملية الفحص والتتبع عن تحديد خط سير السيارة المستخدمة فى التفجير.

والقت الداخلية القبض على حسام عادل أحمد محمد، مسؤل الرصد والدعم اللوجستي بحركة حسم، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ويقيم بمركز سنورس بالفيوم.

وكشف الداخلية عن هوية محمد على رجب الهارب بأحد الدول والمعروف بأسم محمد عايش عضو حركة حسم ويقيم بمركز ابشوي بالفيوم.

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كما كشف عن أحمد محمد عبدالرحمن هارب ويقيم بمركز سنورس بالفيوم .

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، مصرع 8 عناصر من خلية حسم الإرهابية بعد اختبائهم فى وكرين بمركز إطسا بالفيوم والشروق.

وأوضحت أنه تم تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية واستئذان النيابة لضبطهم.