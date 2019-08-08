أحمد أبوعقيل أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، مصرع 8 عناصر من خلية حسم الإرهابية بعد اختبائهم فى وكرين بمركز إطسا بالفيوم والشروق. وكشفت وزارة الداخلية هوية المنفذ والمخططين للحادث الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام، مشيرة إلى أن عبد الرحمن خالد محمود هو منفذ الحادث الإرهابى أمام معهد الأورام، وتوصلت عملية الفحص والتتبع عن تحديد خط سير السيارة المستخدمة فى التفجير. وأوضحت أنه تم تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية واستئذان النيابة لضبطهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: عبد الرحمن خالد هو منفذ حادث معهد الأورام .. وتؤكد: مصرع 8 عناصر تابعين للخلية في وكرين بالفيوم والشروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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