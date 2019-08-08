عاجل| الداخلية تحدد هوية منفذ حادث معهد الأورام ويدعى عبدالرحمن خالد محمود

أحمد أبوعقيل

قالت وزارة الداخلية إن الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود من عناصر خلية "حسم" الإرهابية المنفذة هو منفذ حادث الانفجار الواقع إمام معهد الأورام وهو هارب من أحكام .

وكانت مصلحة الطب الشرعى، والأدلة الجنائية قد انتهت من تجميع وجه منفذ العملية الإرهابية الذى كان يقود السيارة المفخخة المتسببة فى حادث الانفجار الذى وقع أمام معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب، حيث تمكنا من تجميع الجزء الأكبر للملامح الأولية لوجه للإرهابى قائد السيارة عن طريق تجميع الاشلاء المعثور عليها داخل السيارة.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن حادث حريق معهد الأورام الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 47 آخرين عمل إرهابي نفذه عناصر تابعة لحركة حسم الموالية لجماعة الإخوان.

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وكشفت مصادر رفيعة المستوى لليوم السابع، أن مصلحة الطب الشرعى قامت بإجراء تحليل الـDNA لجميع أجزاء الاشلاء التى تم إحضارها من موقع الحادث الإرهابى لتفريق بين كل جثة على حدا، حيث تم تجميع الاشلاء الخاصة بالمتهم الذى كان يقود السيارة بعد التأكد من الحمض النووى لها وثبوت انها تخصه فقط، ثم بدأ فريق من الأطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية بتكوين ملامح الوجه من خلال تحليل الأنسجة ثم رسم صورة توضيحية بتقنية الـ"3D" لشكل الوجه تمهيدا للبحث عن أقرب صورة له عن طريق الأدلة الجنائية وخبراء البصمات.

وأضافت المصادر أنه جار الانتهاء من عملية تجميع وجه المتهم للوصول إلى ملامحه النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأظهر الفحص الفني لسيارة الحادث أثبت وجود كمية من المتفجرات بها، وإن راكبها كان ينوي نقلها لأحد الأماكن القريبة لاستخدامها في عمل إرهابي، مضيفة أن السيارة مبلغ عن سرقتها منذ شهور بمحافظة المنوفية.