التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها أنصار الله من عمران باتجاه جازان

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) من محافظة عمران باتجاه ​جازان​". وأوضح في تصريح أنّ "استمرار محاولات "أنصار الله" لإطلاق طائرات بدون طيار، تعبّر عن إفلاس الجماعة ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائيّة والإرهابيّة ومحاولات استهدافها للمدنيين، وتعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرّر بهم"، مؤكّدًا "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ "أنصار الله" لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكلّ صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيّة".

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