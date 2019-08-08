جهانغيري: تسوية قضايا المنطقة رهن بلغة الحوار والمنطق

لفت النائب الاول للرئيس الایراني اسحاق جهانغيري إلى أن "السبيل الوحيد لحل القضايا الراهنة يكمن في تحكيم لغة الحوار والمنطق"، مشيراً إلى ان "استخدام القوة في التعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لن يحقق اي نتيجة".
وأشار إلى أنه "سبق لاوروبا والغرب ان جربا خلال مواقف عديدة قوة ايران واقتدارها، وهما حاليا يبحثان عن سبيل من اجل تسوية القضايا مع ايران"، لافتاً إلى أن "البريطانيين اقدموا من خلال عملية قرصنة بحرية على احتجاز ناقلة نفط تابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية، وفي المقابل واجه هؤلاء قرار ايران الحازم والقانوني في احتجاز ناقلة النفط التابعة لهم؛ مؤكدا ان هذه الاجراءات تدل على الاستقرار السياسي والاقتصادي الى جانب الاقتدار والتماسك والانسجام بين المسؤولين في البلاد".
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