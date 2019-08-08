سلطات فييتنام أعلنت أن سفنا صينية غادرت منطقتها الاقتصادية الخالصة ببحر الصين الجنوبي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ال​فييتنام​ية لو تي تو تانغ، أنّ "مجموعة سفن صينيّة غادرت منطقتها الاقتصاديّة الخالصة في ​بحر الصين الجنوبي​"، منهيةً بذلك شهرًا من المواجهات الدبلوماسية بين البلدين حول هذه المياه الغنيّة بالموارد، الّتي يطالب كلاهما بالسيادة عليها.

ولفتت إلى أنّ "فييتنام أظهرت حسن نيّة وسعت للحوار مع الدول المعنية لحلّ المنازعة".

يُذكر أنّ في 3 تموز الماضي، بدأت سفينة استكشاف صينيّة تابعة لبرنامج المسح الجيولوجي الصيني، ترافقها سفن أخرى، مهمّة بحث وتنقيب في محيط جزر سبراتلي، ما أثار غضب هانوي و​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الاتحاد الأوروبي​.