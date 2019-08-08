وزير الامن الايراني: ترامب اطلق رصاصة الرحمة على التفاوض مع طهران

اعتبر وزير الامن ال​ايران​ي حجة ​الاسلام​ سيد ​محمود علوي​ أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ اطلق بواسطة نقضه للتعهدات، رصاصة الرحمة على آخر فرصة للتفاوض مع ايران"، مشيراً إلى أنه "لو كانت لدى ​اميركا​ فرصة من اجل التفاوض مع ايران، فقد زالت هذه الفرصة بعد نقض ​واشنطن​ للتعهدات؛ ولايوجد اليوم انسان حكيم يرضى بالمفاوضات مع هؤلاء لانه لن ينتفع منها".

وبيّن ان "الاميركيين اضطروا من اجل الحفاظ على اقتدارهم ان يواجهوا ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية، وفي هذا السياق لجأوا الى فرض الحظر وايضا انتهاك التعهدات والقرارات الدولية"، مشيراً إلى ان "سبيل النصر في المرحلة الراهنة يمرّ عبر الظروف والتقلبات الناجمة عن الحظر والضغوط، وبما يستدعي الصمود والتماسك وصولا الى الاهداف والنتائج المنشودة".