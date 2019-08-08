خارجية الصين طلبت من الدبلوماسيين الأميركيين وقف التدخل بشؤون هونغ كونغ

أعربت ​وزارة الخارجية الصينية​، تعليقًا على تقرير صحافي عن لقاء تمّ بين دبلوماسيّة أميركيّة وناشطين مؤيّدين للديمقراطية، عن "الاستياء العميق" من السلطات الأميركية، لافتةً إلى "تقرير لصحيفة "تاكونغباو" في ​هونغ كونغ​ حول لقاء بين مسؤولة في القنصلية الأميركية في هونغ كونغ مع مجموعة كانت تطالب بـ"الاستقلال".

ودعت في بيان، الدبلوماسيين الأميركيين في هونغ كونغ على "التوقّف عن التدخّل في الشؤون الداخلية لهذه المدينة"، وحثّت القنصلية على أن "تقطع فورًا أيّ صلة مع مثيري الشغب المناهضين للصين، وأن تتوقّف فورًا عن التدخّل في شؤون هونغ كونغ".