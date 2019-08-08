أعربت وزارة الخارجية الصينية، تعليقًا على تقرير صحافي عن لقاء تمّ بين دبلوماسيّة أميركيّة وناشطين مؤيّدين للديمقراطية، عن "الاستياء العميق" من السلطات الأميركية، لافتةً إلى "تقرير لصحيفة "تاكونغباو" في هونغ كونغ حول لقاء بين مسؤولة في القنصلية الأميركية في هونغ كونغ مع مجموعة كانت تطالب بـ"الاستقلال".
ودعت في بيان، الدبلوماسيين الأميركيين في هونغ كونغ على "التوقّف عن التدخّل في الشؤون الداخلية لهذه المدينة"، وحثّت القنصلية على أن "تقطع فورًا أيّ صلة مع مثيري الشغب المناهضين للصين، وأن تتوقّف فورًا عن التدخّل في شؤون هونغ كونغ".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين طلبت من الدبلوماسيين الأميركيين وقف التدخل بشؤون هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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