سالفيني يعلن انهيار الائتلاف الحكومي ويطالب بانتخابات مبكرة سريعاً

أعلن زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف الإيطالي ​ماتيو سالفيني​، انهيار الائتلاف الحكومي، مطالباً بإجراء ​انتخابات​ تشريعية مبكرة في أسرع وقت ممكن. وقال سالفيني في بيان صدر في ختام سلسلة لقاءات بين عدد من القادة السياسيين "لنذهب فوراً إلى البرلمان لإبلاغه بأنّه لم تعد هناك أغلبية ولنعد الكلمة سريعاً إلى الناخبين".

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