لفت وزير الإتصالات محمد شقير، إلى "أنّني تلقيت في الآونة الأخيرة شكاوى عن نفاذ "الداتا" (الإنترنت) في الهواتف الخليوية بشكل أسرع"، موضحًا أنّ "إزاء ذلك طلبت من الجهات المختصّة في وزارة الإتصالات وشركتي الخليوي التحقّق من هذا الموضوع لمتابعته، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا اقتضى الأمر".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا سنضعكم في صورة النتائج الّتي سنتوصّل إليها".
كانت هذه تفاصيل خبر شقير: طلبت من المعنيين التحقق من موضوع نفاذ الداتا بالهواتف الخليوية بشكل أسرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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