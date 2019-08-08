شقير: طلبت من المعنيين التحقق من موضوع نفاذ الداتا بالهواتف الخليوية بشكل أسرع

لفت وزير الإتصالات ​محمد شقير​، إلى "أنّني تلقيت في الآونة الأخيرة شكاوى عن نفاذ "الداتا" (​الإنترنت​) في ​الهواتف الخليوية​ بشكل أسرع"، موضحًا أنّ "إزاء ذلك طلبت من الجهات المختصّة في ​وزارة الإتصالات​ وشركتي الخليوي التحقّق من هذا الموضوع لمتابعته، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا اقتضى الأمر".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا سنضعكم في صورة النتائج الّتي سنتوصّل إليها".