- 1/3
- 2/3
- 3/3
أُقيم في ثكنة بهجت غانم - الشمال وبرعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، حفل تكريمي لعائلات شهداء لواء المشاة الثاني عشر الّذين استشهدوا في مدينة طرابلس، حضره العميد الركن فادي بو حيدر ممثّلًا العماد قائد الجيش، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط وعائلات الشهداء.
ولفت العميد الركن بو حيدر في المناسبة، إلى أنّ "المؤسسة العسكرية وبقدر ما تحرص على تكريم شهدائها وتخليد ذكراهم، واستعادة مآثرهم وبطولاتهم في كلّ لقاء أو مناسبة خصوصًا في مناسبة عيد الجيش، تحرص على احتضان عائلاتهم وتكريمها، والوقوف إلى جانبها في مواجهة أعباء الحياة، وذلك ليس بداعي صلة القرابة فحسب، بل أيضًا لأنّ أفراد هذه العائلات، أبًا وأمًّا، أخًا وأختًا، زوجةً وأبناء، هم في ضمير الجيش شركاء في التضحية والعطاء في سبيل الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر حفل تكريمي لعائلات شهداء لواء المشاة الثاني عشر الذين استشهدوا في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.