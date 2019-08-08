حفل تكريمي لعائلات شهداء لواء المشاة الثاني عشر الذين استشهدوا في طرابلس

أُقيم في ثكنة بهجت غانم - الشمال وبرعاية قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، حفل تكريمي لعائلات شهداء لواء المشاة الثاني عشر الّذين استشهدوا في مدينة ​طرابلس​، حضره العميد الركن فادي بو حيدر ممثّلًا العماد قائد الجيش، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط وعائلات الشهداء.

ولفت العميد الركن بو حيدر في المناسبة، إلى أنّ "​المؤسسة العسكرية​ وبقدر ما تحرص على تكريم شهدائها وتخليد ذكراهم، واستعادة مآثرهم وبطولاتهم في كلّ لقاء أو مناسبة خصوصًا في مناسبة عيد الجيش، تحرص على احتضان عائلاتهم وتكريمها، والوقوف إلى جانبها في مواجهة أعباء الحياة، وذلك ليس بداعي صلة القرابة فحسب، بل أيضًا لأنّ أفراد هذه العائلات، أبًا وأمًّا، أخًا وأختًا، زوجةً وأبناء، هم في ضمير الجيش شركاء في التضحية والعطاء في سبيل الوطن".