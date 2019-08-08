دعا عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ إلى "التوقف عن ​سياسة​ جلد ​المجتمع اللبناني​"، مشيراً إلى أن "جعجع اعترف أنه عرقل ​خطة الكهرباء​ لمدة سنتين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيزار أبي خليل: جعجع اعترف أنه عرقل خطة الكهرباء لمدة سنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.