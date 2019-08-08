رأى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه"أصبح من الواضح أن هناك من لا يريد ​محكمة​ ولا محاكمة أيًّا كان شكلها واسمها.. ويسعى لتوتير الأجواء داخلياً وخارجياً لفكّ الحصار السياسي الذي فرضه على نفسه. لذلك ان أيّة مبادرة تخلو من الوضوح بما حصل من محاولة لاغتيال الوزير ​صالح الغريب​ مرفوضة رفضاً مطلقا".

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كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: هناك من لا يريد محكمة ولا محاكمة ويسعى لتوتير الأجواء داخلياً وخارجياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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