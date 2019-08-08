شدياق لباسيل: لست أنت من يعطي الفرص وهل تريد أن نقول لك "قوم العب فوتبول"؟

سألت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، "كيف يجب أن نردّ على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، بأنّ الكلام صفة المتكلّم؟ لنتجنّب هذه الطريقة بالكلام فيكون ذلك أفضل للبلد".

وأوضحت في تصريح تلفزيوني، أنّ "مَن لم يحترم "اتفاق ​معراب​"، هوة الّذي لم يقبل منذ البداية بتشكيل لجنة من الجانبين للاتفاق على القرارات المشتركة". وشدّد ردًّا على إعطاء باسيل فرصة أخيرة للعودة إلى الاتفاق، على أنّه "بدّك ما تواخذنا". لماذا أنت من قرّر إعطاء فرصة؟ نحن من نعطي فرصًا، ولست أنت من يعطيها. لست متحكّمًا بالسلطة ولا الآمر الناهي. ال​سياسة​ أخذ ورد، ولا أحد يفرض على "​القوات اللبنانية​" موقفًا".

وتوجّه شدياق إلى باسيل سائلةً: "ليش آخذ على خاطرك هلقد؟" إذا بسبب "قوم بوس تيريز"، فماذا تريدنا أن نقول؟ "قوم العب فوتبول"؟ لكن المشكلة أنّك لا تصيب الهدف بشكل صحيح".