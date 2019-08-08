جماهير الوداد بعد منح اللقب للترجي: “ظلمونا.. مانسحبناش والترجي والكاف “مافيا” – فيديو

فيديو: حمزة مصباح

استنكرت جماهير فريق الوداد الرياضي قرار لجنة الانضباط التابعة للكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، الذي منح أمس الأربعاء، الترجي التونسي لقب دوري أبطال إفريقيا، واعتبر الفريق الأحمر منسحبا من إياب المباراة النهائية.

ورصد “اليوم24” ردود أفعال جمهور الوداد الرياضي بعد قرار لجنة الانضباط، إذ أكد عشاق بطل المغرب أن فريقهم تم ظلمه عقب هذا القرار غير المنصف، بعد أن شاهد العالم بأسره حقيقة ما جرى في نهائي رادس.

وأشار أنصار الفريق الأحمر، أن الظلم الذي تعرض له وداد الأمة، يؤكد أن كرة القدم المغربية “محكورة” داخل أجندة الاتحاد الإفريقي.

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وطالب الجمهور الودادي بضرورة إعادة اللقاء، بينما تحدث أحد الوداديين بنبرة حادة: “ظلمونا والترجي مافيا مكيلعبوش الكرة وحنا مانساحبناش”.

إليكم ما قالته عينة من جماهير الفريق الأحمر: