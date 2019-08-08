سيواجهن الجزائر.. “لبؤات الأطلس” يختتمن غدا معسكرا مغلقا استعدادا للألعاب الإفريقية

أيمن عنبر – صحفي متدرب

ينهي المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم، يوم الغد الجمعة، معسكره المغلق استعدادا للألعاب الإفريقية المقرر إجراؤها في 19 و31 غشت الجاري بالمغرب، حيث سواجه، في المجموعة الأولى، كل من الجزائر ومالي وغينيا الاستوائية.

وكانت “لمياء بومهدي” مدربة المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة، قد وجهت الدعوة لـ24 لاعبة، شاركن في هذا المسعكر، ويتعلق الأمر بكل من:

“شيماء شاوني” و “نورة موادني” و “أميمة العمراني” و”جيهان بارشي” و “صوفيا بوفتيني” من (شباب خنيفرة) “زينب رضواني” و”نسيمة جواد” من(رجاء عين حرودة) “نهيلة جامي” و “سلمى تمار” و “سلمى ستيتن” من (الفتح الرياضي) “فدوى صالبي” و”زينب العراري” من (بلدية مكناس) “أميمة سوكي” و”سماح خرواش” و”أميمة طيار”من (رجاء آيت عزة) “إيمان أوسو” (آفاق خنيفرة) “سكينة وهبي” و”زينب الروداني” من(نجوم المستقبل) “خولة كنية” من (فتيات بنعمير) “إكرام بنجدي” من (يوسفية برشيد) فاطمة الزهراء عكيف” من (نجوم العرائش) “فاطمة الزهراء أوحسين” من (بلدية العيون) “ضحى حمامو” من (عين عتيق) “أميمة هدية” من (الجمعية المحمدية الحسنيةذ.

جدير ذكره، أن لبؤات الاطلس ستخضن مباريات دور المجموعات، على أرضية ملعب بوبكر عمار بسلا.