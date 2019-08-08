حفيظ دراجي: “أُفضل تسمية الرجاء بنادي الشعب على العالمي نظرا لشعبيته الكبيرة”

أكد الجزائري حفيظ دراجي معلق قنوات “بي إن سبورت” القطرية، اليوم الأربعاء، عن احترامه الكبير لفريق الرجاء الرياضي، لتاريخه والألقاب التي حققها.

وقال دراجي في تصريح للموقع الرسمي للرجاء، إنه كان فخورا وسعيدا بالتعليق على نهائي كأس السوبر الإفريقي، مارس الماضي، بالدوحة القطرية، الذي توج بلقبه الفريق الأخضر بتغلبه على الترجي التونسي، مؤكدا أن الرجاء كان الطرف الأفضل في النهائي واستحق اللقب.

وأشار المعلق الجزائري أنه يفضل نعت الرجاء بنادي الشعب على العالمي الذي يصفه به أنصاره، “أفضل تسميته بفريق الشعب نظرا لشعبيته الكبيرة في مختلف بقاع العالم”، يقول دراجي.

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وأضاف في السياق ذاته: “إنه أكثر من مجرد ناد لكرة القدم، الرجاء بحمولة تاريخية واجتماعية، صادفت العديد من المغاربة في أماكن مختلفة من العالم وعندما أسألهم عن ناديهم المفضل فغالبيتهم يقولون الرجاء”.

وأثنى دراجي على العمل الذي يقوم به المكتب المسير للفريق الأخضر، موضحا أن مكتب النادي يسعى لظهور الرجاء بصورة مميزة في المسابقات الأربع التي ينافس عليها، خاصة دوري أبطال إفريقيا التي تعظ مطلبا ملحا لأنصار الفريق البيضاوي.

يذكر أن حفيظ دراجي اختار المغرب وجهة لقضاء عطلته الصيفية، حيث زار مجموعة من المدن المغربية، على غرار مراكش وأكادير والدار البيضاء.