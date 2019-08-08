قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (عمران)

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:08 مساءً, 8 أغسطس 2019 م المناطق - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، وتعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم.

مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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