الداخلية المصرية تكشف عن هوية منفذ التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، عن تفاصيل جديدة حول هوية منفذ التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام بالقاهرة والذي أدى إلى استشهاد 20 شخصا و47 مصابا.

وأكد مصدر أمني بالوزارة، بحسب التليفزيون المصري، أن قوات الأمن نجحت في تحديد هوية المنفذ والمخططين للحادث الإرهابي وهو أحد عناصر خلية حسم الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان.

وفي وقت سابق تمكنت قوات الأمن من تصفية بؤرة إرهابية بمحافظة الفيوم التي تبعد 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة القاهرة.

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وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين الماضي، نتيجة الفحص المبدئي للحادث والذي كشفت عن تصادم إحدى السيارات الملاكي وكان بداخلها كمية من المتفجرات بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه ما أدى للانفجار.

وأوضح البيان آنذاك أن السيارة التي كانت تحتوي على المتفجرات مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وعلى خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الأحد الماضي ولقي إدانات دولية وعربية، قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء.

وقال الرئيس المصري، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك: "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم".