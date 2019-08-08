سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الخميس، مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط السعر نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والبركة والمصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي.

وتم عرض العملة الخضراء في بنكي عودة والشركة المصرفية العربية بسعر 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

وارتفع الجنيه المصري 9% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي -أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر- بقرش واحد مقارنة بسعر أمس الأربعاء، مسجلاً 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنوك بلوم ومصر إيران للتنمية والأهلي اليوناني وكريدي أجريكول.

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وشهد بنك التعمير والإسكان أقل سعر للدولار مسجلًا 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك الإسكندرية.

وبالرغم من انخفاضه بنحو قرشين، إلا أن سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 16.53جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري الثلاثاء.



وبلغ الدين الخارجي لمصر 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة 16.6% على أساس سنوي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.48 جنيه مقابل 18.62جنيه للبيع منخفضا قرشًا واحدًا عن سعر الأمس، كما تراجع الإسترليني بواقع قرش واحد ليبلغ للشراء 20.04 جنيه والبيع 20.22 جنيه عن سعر الأمس.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 4.38 جنيه مقابل 4.42 جنيه للبيع، فيما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي قرشين ليسجل 54.29 جنيه مقابل استقرار سعر البيع عند 54.70 جنيه وفق بيانات البنك الأهلي المصري.