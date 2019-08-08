الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس بأزمة كشمير

دعت الأمم المتحدة الخميس، إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الأزمة بين الهند وباكستان حول كشمير.

وطالب الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في بيان: "كل الأطراف بعدم اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير بوضع هذه المنطقة المتنازع عليها".

وأعرب عن "قلقه" إزاء "القيود" المفروضة في الجزء الهندي من كشمير التي "تهدد بتفاقم الوضع في مجال حقوق الإنسان".

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ويشهد الإقليم توترات جديدة بعد قرار نيودلهي، الإثنين الماضي، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.





وأعلنت باكستان، أمس الأربعاء، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا 3 حروب والعديد من الصراعات والاشتباكات الحدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

ويتنازع البلدان للسيطرة على إقليم كشمير بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران؛ أحدهما هندي وآخر باكستاني.