سياسية إيطالية: حكومة السراج جسر "الإخوان" لنشر الإرهاب بأوروبا

السباعي نظمت مظاهرة للضغط على روما لتغيير موقفها إزاء ليبيا

حذرت السياسية والنائبة السابقة في البرلمان الإيطالي سعاد السباعي من أن حكومة الوفاق الوطني الليبية تمثل "جسرا" لنشر أجندة تنظيم "الإخوان" الإرهابي في قلب روما ومنها إلى أوروبا، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى إبقاء ليبيا في "حالة حرب".



وقالت السباعي، على هامش مظاهرة بعنوان "أوقفوا الاتفاقات مع أصولية الإخوان"، نظمتها، مساء الأربعاء، في ساحة مونتشيرتيو أمام مجلس النواب في روما، إننا "نضغط على الحكومة لتغيير سياستها إزاء الأزمة الليبية".

وحذرت خلال المظاهرة من أن الدوحة تمول انتشار ما يسمى "الإسلام السياسي" لجماعة "الإخوان" في الغرب، وليس لديها أي شيء لتخفيه، وتساءلت: ما الذي تنتظره الحكومات الأوروبية والأمريكية لاتخاذ إجراءات؟

وطالبت إيطاليا بأن تغير سياستها إزاء حكومة "الإخوان" التي تحتجز طرابلس والبلد بأسره رهينة، قائلة: لا لابتزاز السراج والمليشيات المسلحة من قطر وتركيا.

وحثت روما على وقف التعامل مع "الإخوان"، والوقوف مع مصر في حربها ضد إرهاب "الإخوان" المدعوم من قطر وتركيا.

وحذرت من أن "الإخوان" يخططون لزعزعة الاستقرار في مصر بالإرهاب لاستهداف السياحة والاقتصاد، وإطلاق "ربيع عربي" جديد، والإطاحة بالحكومة الحالية وإنشاء ديكتاتورية أصولية.

واعتبرت أن التخلي عن القاهرة وتركها بمفردها في مواجهة تهديد الإرهاب يساهم في تسهيل نشر أجندة الإخوان المتطرفة.

وأضافت السباعي، وهي من أصل مغربي وتنتمي إلى يمين الوسط: "سنطلب من البرلمان الضغط على الحكومة لتبني تغيير كبير في خططها فيما يتعلق بالأزمة الليبية".

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وتابعت: "في الحقيقة، إيطاليا ليست مهتمة بمواصلة دعم ما يسمى حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج، وهي تعبر عن مليشيات الإخوان الممولة من أمير قطر (تميم بن حمد) آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق أرسلت تهديدات إلى إيطاليا على نحو متكرر، والسراج لمح في عدة مناسبات إلى أنه سيرسل مئات الآلاف من المهاجرين من الساحل الليبي إذا توقفت حكومة جوزيبي كونتي عن دعمه.

ومضت السباعي التي ترأس "جمعية النساء المغربيات في إيطاليا" بالقول: "علاوة على ذلك، قال نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق إن الآلاف من إرهابيي داعش، المحتجزين حاليا في السجون الليبية، كان من المحتمل أن يصلوا إلى إيطاليا".

وتابعت متسائلة: "هل تخشى إيطاليا تهديدات جماعة الإخوان الليبية؟ هل الخوف من الهجمات الإرهابية هو سبب استمرار إيطاليا في غض الطرف عن تعزيز الأصولية التي نشرتها جماعة الإخوان داخل أراضيها؟".

وأردفت: "أود أن أشير إلى المساجد والجمعيات الثقافية والأئمة ومسلحي جماعة الإخوان الذين يقومون بأنشطة الدعوة والتطرف في إيطاليا بفضل الأموال الواردة من قطر، كما هو موثق في كتاب الأبحاث (أوراق قطر)".

وزادت: "على الرغم من فشل الربيع العربي فإن الإخوان يواصلون زعزعة استقرار شمال أفريقيا من خلال الإرهاب.. من مصر إلى ليبيا وإيطاليا، المسافة قصيرة".

واختتمت بالقول: "حكومة الوفاق في طرابلس هي جسر الإخوان نحو الأراضي الإيطالية. لذلك، خلال المظاهرة، نعتزم الضغط على البرلمان والحكومة لرفض أي تسويات مع الأصولية، سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الدولي".



