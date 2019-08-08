فيديو.. الكشف عن تفاصيل بطولة "تي 10" للكريكيت في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي النسخة الثالثة من بطولة "تي 10" للكريكت، في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال أحمد القبيسي، مدير التسويق بمجلس أبوظبي الرياضي "البطولة تضم 8 فرق، موزعين على نجوم كبار، وتم الإعلان بالفعل عن بعض الأسماء، والبعض الآخر سيعلن عنه منتصف سبتمبر/أيلول".
وأضاف "ستقام البطولة على مدار 10 أيام في إمارة أبوظبي، وستحظى باهتمام إعلامي عالمي".
وأتم "لدينا نادي أبوظبي للكريكت نقدم له الدعم والمشورة، والآن النادي بإمكانه استضافة أكبر بطولات العالم".
ومن جانبه أكد سعيد السعيد، مدير التسويق بدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، أن الإمارات تستهدف استضافة مثل هذه البطولات الضخمة، لإسعاد الجماهير وجذب السياح المهتمين بهذه الرياضة.
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