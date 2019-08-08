الان تتابع التحالف: إسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقها الحوثيون من محافظة عمران اليمنية باتجاه جازان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 19 دقيقة - 9:08 م, 8 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه جازان.

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