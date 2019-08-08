الان تتابع مصر.. تحديد هوية منفذ تفجير “معهد الأورام” الإرهابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 8:54 م, 8 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 صرح مصدر أمني مصري بأن وزارة الداخلية المصرية توصلت لتحديد هوية المنفذ والمخططين للحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام مساء الأحد الماضي. وأكدت المصدر أن وزارة الداخلية ضبطت مخزن متفجرات في مداهمة أمنية مرتبطة بحادث معهد الأورام.

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