اعتقال ابنة نواز شريف بتهم فساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ألقت هيئة مكافحة الفساد الباكستانية أمس الخميس القبض على ابنة رئيس الوزراء السابق المحتجز نواز شريف لاتهامها بالفساد. وقال مسؤول رفض الكشف عن هويته إنه جرى احتجاز مريم نواز في سجن بمدينة لاهور بشرق البلاد، حيث كانت قد أتت للقاء والدها، الذي يقضي عقوبة السجن سبعة أعوام، وتم توجيه اتهامات فساد جديدة لها.
وكان قد جرى انتخاب مريم لشغل منصب نائب رئيس حزب الرابطة الإسلامية الذي ينتمي له نواز، وقادت مريم مسيرات حاشدة لمطالبة حكومة رئيس الوزراء عمران خان بالإفراج عن والدها.
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