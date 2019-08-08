31 امرأة من ضحايا داعش يصلن إلى فرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس ذكرت السلطات الفرنسية أمس أن 31 امرأة من الإيزيديين وأطفالهن، من ضحايا تنظيم داعش، وصلوا إلى البلاد كلاجئين. يشار إلى هذه هي ثالث مجموعة من بين تلك المجموعات التي تصل إلى فرنسا منذ أن وعد الرئيس إيمانويل ماكرون الناشطة الإيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نادية مراد، في العام الماضي باستضافة 100 من العائلات التي تقطعت بها السبل.



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