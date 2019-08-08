المسماري: أمير قطر دفع ثمن شحنة تركية لضرب الليبيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن أمير قطر تميم بن حمد دفع ثمن شحنة طائرة أوكرانية تحمل مواد عسكرية تركية، استهدفت ضرب الليبيين ونشر الفتنة والدمار بينهم.

وأكد أن المعركة في طرابلس وصلت مراحلها الأخيرة، وأضاف «نطمئن الليبيين في الجنوب أن الجيش يراقب المنطقة بكل ثقة»، وتابع «الجيش دمر طائرة أوكرانية خاصة في مصراتة قادمة من تركيا على متنها شحنة كبيرة من الأسلحة، من طراز إيلوشن عند استهدافها كانت

تقوم بتنزيل الحمولة التي كانت داخلها على الأرض، وهناك من يقول إنها حمولة أدوية ومساعدات، ولكن في الحقيقة نعلم أنها تحمل مواد عسكرية تركية».

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وذكر أن تكلفة حمولة طائرة الشحن الأوكرانية نحو 900 مليون دولار أمريكي، مضيفا «أمير قطر دفع ثمن شحنة الطائرة الأوكرانية، لكن مخططه فشل».

وأوضح المسماري «قادة الإخوان المسلمين في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير، بعد إسقاط الجيش لطائرة الإمداد في مطار مصراتة، وذكر «لاحظنا بشكل كبير هبوط طائرات وإقلاعها من أنقرة إلى مصراتة، ومن مصراتة إلى أنقرة»، وأوضح «وجدنا خط طائرات كثيفا من تركيا وإيطاليا نحو مصراتة».

وخاطب المسماري الإخوان المسلمين «نحن نراقب كل تحركاتكم ونواياكم ونحذركم من الاحتماء بالمواقع المدنية»، كما خاطب التنظيمات الإرهابية قائلا «هزيمتكم الآن ثابتة، ونحذركم من التغرير بشباب ليبيا وإهدار أموال الليبيين».

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلنت استهداف طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك بعد هبوطها على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري، والتي كانت تقصف مدنيين في تخوم طرابلس.