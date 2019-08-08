شكرا لقرائتكم مقتل إرهابيين في مداهمات للشرطة المصرية في الفيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي إرهابيون مصرعهم في مداهمات للشرطة المصرية بطريق وادي الريان بالفيوم والواحات غرب البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن معلومات وردت لأجهزة الأمن عن اختباء عناصر إرهابية يشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية منها عملية تفجير معهد الأورام، في عدة أوكار بطريق الفيوم والواحات.

وأضافت أن القوات توجهت على الفور لمداهمة هذه الأوكار، حيث جرت اشتباكات وإطلاق نار أسفرت عن مصرع عدد كبير منهم.

وكانت عناصر إرهابية قد نفذت قبل أيام حادث تفجير معهد الأورام في القاهرة، وأسفر ذلك عن مقتل 22 شخصا وإصابة 48 آخرين.

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وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام معهد الأورام فقد تأكد من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وذكرت أن الأجهزة المعنية انتقلت لموقع الحادث وقامت بإجراء الفحص والتحري وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها.

وأضافت أنه تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

ورجحت الداخلية أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، مشيرة إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وكشفت الداخلية المصرية أنه يجري حاليا تحديد العناصر الإرهابية المتورطة في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.