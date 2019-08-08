افادت صحيفة "إل ناشيونال" الفنزويلية بان "​البرازيل​، أصدرت ، قرارا يحظر دخول مسؤولي ​الحكومة​ الفنزويلية إلى أراضيها، جراء استمرار الاضطرابات في ​فنزويلا​، وبموجب توصيات مجموعة "ليما"، موضحةً أن "​وزارة الخارجية​ البرازيلية أوضحت ستحدّث باستمرار لائحة الأسماء المحظور دخولها إلى البرازيل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة فنزويلية: البرازيل تحظر دخول مسؤولي الحكومة الفنزويلية لأراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.