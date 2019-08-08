الاناضول: ضبط 128 مهاجرا غير نظامي غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "السلطات التركية ضبطت 128 مهاجرا غير نظامي في ولاية آيدن، غربي البلاد، أثناء محاولتهم العبور نحو اليونان بطرق غير قانونية"، موضحةً أن "فرق الأمن وخفر السواحل في ثلاث أقضية، أوقفت المهاجرين أثناء تنفيذها لعمليات منفصلة في البر والبحر".
وأوضحت أن "فرق خفر السواحل في الولاية، أوقفت قاربين مطاطيين قبالة قضاء ديديم، يحمل الأول 29 مهاجرا أفغاني، والآخر 42 مهاجرا منهم 32 يحملون الجنسية السورية، و10 الفلسطينية، كما ضبطت قوات خفر السواحل التركية قبالة سواحل منطقة "طاشبورنو" في الولاية، 25 مهاجرا، وأوقفت شخصا من منظمي محاولات الهجرة غير النظامية في المنطقة".
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