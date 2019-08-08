غوتيريس يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في كشمير

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الأزمة بين ​الهند​ وباكستان حول ​كشمير​، مطالباً "كل الأفرقاء بعدم اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير بوضع" هذه المنطقة المتنازع عليها.

وأعرب غوتيريس في بيان عن "قلقه إزاء القيود المفروضة في الجزء الهندي من كشمير والتي تهدد بتفاقم الوضع في مجال حقوق الإنسان".