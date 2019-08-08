التحالف العربي: أنصار الله أطلقت أمس صاروخا باليستيا من محافظة حجة سقط داخلها

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أطلقت مساء أمس الأربعاء صاروخًا باليستيًّا من محافظة حجة باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في سوق الربوع، حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في المحافظة".
وأوضح أنّ "مثل هذه المحاولات العبثيّة، هي امتداد للعمليّات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث قامت "أنصار الله" في 20 حزيران 2019 بإطلاق صاروخ باليستي من داخل حرم جامعة الإيمان في صنعاء، وسقط في محافظة الجوف وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية، وقد تمكّنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه أنظمة متقدّمة عدّة تتبع لعدد من الجهات المهتمّة بالشأن اليمني".
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