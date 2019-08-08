أكد زعيم "​حزب العمال الكردستاني​" عبد الله أوجلان أن "​الأكراد​ ليسوا بحاجة إلى دولة خاصة بهم، مؤكدا استعداده لحل النزاع بين حزبه و​أنقرة​"، مشيراً إلى "اننا سنوقف النزاع المسلح خلال أسبوع أنا آخذ هذه المهمة على عاتقي. أنا واثق بنفسي وأنا مستعد للتسوية لكن على ​الدولة​ أيضا أن تعمل ما عليها فعله".

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كانت هذه تفاصيل خبر زعيم "حزب العمال الكردستاني": الأكراد ليسوا بحاجة إلى دولة مستقلة لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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