قرقاش: الإمارات تتابع بقلق تطور الأحداث في كشمير وتدعو إلى ضبط النفس

أعلنت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنّ "الإمارات تتابع بقلق تطوّر الأحداث في إقليم جامو وكشمير في الهند، وتدعو إلى ضبط النفس".
ولفت في بيان، إلى أنّ "بلاده تثق بحكمة قيادتي الهند وباكستان، وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة عبر التواصل والحوار البناء وبعيدًا عن التصعيد والمواجهة".
مع الإشارة إلى أنّ كشمير مقّسمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في عام 1947. ويتنازع البلدان السيادة على المنطقة الواقعة في جبال الهيملايا. وكانت الهند قد أصدرت يوم الإثنين مرسومًا رئاسيًّا ألغى الحكم الذاتي الّذي كان قائمًا في هذه المنطقة على مدى سبعة عقود، وذلك بعيد فرضها حظر تجوّل صارمًا فيها.
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