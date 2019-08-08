مسؤول بالأمم المتحدة: استئناف الضربات بإدلب أثار ذعرا تاما بين السكان

أعلن المسؤول الإنساني الخاص بسوريا في الأمم المتحدة بانوس مومتزيس، أنّ "استئناف المعارك في إدلب بعد وقف قصير لإطلاق النار في المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا، أثار ذعرًا تامًّا بين السكّان"، محذّرًا دمشق من "اللعب بالنار".
وركّز في تصريح صحافي، بعد مشاركته في اجتماع في جنيف ضمّ خصوصًا مسؤولين من روسيا، على أنّ "السكان لا يعرفون أين يذهبون"، مذكّرًا بأنّ "هذه آخر منطقة في سوريا تسيطر عليها المعارضة". وأوضح أنّ "هذا أشبه باللعب بالنار ونخشى أن يخرج الأمر عن السيطرة".
ويعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة في إدلب، آخر محافظة خارجة عن سيطرة النظام السوري بعد 8 سنوات من الحرب.
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