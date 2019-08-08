أكد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي "ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية في 20 اذار 2020 وينبغي تحويل الانتخابات الى مناورة للاقتدار تترجم الاتحاد والتلاحم الوطني"، مشيراً إلى "حرية تنظيم التجمعات من قبل الفصائل والاحزاب السياسية".
ولفت إلى أن "البلاد تشهد سنویا في السابع من كانون الاول تنظيم الفي تجمع ومنبر خطابي في كافة الانحاء ولا توجد مشكلة في هذا المجال"، مؤكداً أنه "يجب توفير الظروف اللازمة في البلاد لإجراء الانتخابات باكثر مشاركة شعبية وبحيوية سياسية ".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الايراني: سنستعرض اقتدار الجمهورية الاسلامية في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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