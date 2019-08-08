ترامب: إيران واقعة في مشكلة كبيرة وترغب باستماتة في الحديث معنا

لفت الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "​إيران​ واقعة في مشكلة كبيرة وترغب باستماتة في الحديث معنا"، متوجهاً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول "ليس من حق أحد أن يتحدث مع إيران نيابة عن ​الولايات المتحدة​".

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