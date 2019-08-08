ركّزت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، على أنّ "​خطة الكهرباء​ تسير وفق ما هو مرسوم لها، وعدم اجتماع ​مجلس الوزراء​ قد يؤثّر سلبًا على تطبيقها، لا سيما في المراحل المقبلة منها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: خطة الكهرباء تسير وفق ما هو مرسوم لها وعدم اجتماع الحكومة قد يؤثر سلبا على تطبيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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