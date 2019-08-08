جريصاتي: تعطيل الحكومة يكلفنا كثيرا كوزارة وهناك قرارات عدة بحاجة لمناقشة

أكّد وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، أنّ "تعطيل ​الحكومة​ يكلّفنا كثيرًا كوزارة بيئة. فالخطة المتعلّقة ب​النفايات​ لم تُناقش بعد، والحكومة لم تأخذ موقفًا لا من المواقع الّتي حدّدناها في هذا الإطار، ولا من قرار توسيع مطمر الجديدة".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "هذه القرارات بحاجة إلى أن تأخذها الحكومة، وإلّا سنصل إلى أيام سلبيّة".