أكّد وزير البيئة فادي جريصاتي، أنّ "تعطيل الحكومة يكلّفنا كثيرًا كوزارة بيئة. فالخطة المتعلّقة بالنفايات لم تُناقش بعد، والحكومة لم تأخذ موقفًا لا من المواقع الّتي حدّدناها في هذا الإطار، ولا من قرار توسيع مطمر الجديدة".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "هذه القرارات بحاجة إلى أن تأخذها الحكومة، وإلّا سنصل إلى أيام سلبيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: تعطيل الحكومة يكلفنا كثيرا كوزارة وهناك قرارات عدة بحاجة لمناقشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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