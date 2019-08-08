لفت رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "لم تعد القضية قضية مجلس وزراء ينعقد ام لا ينعقد، السؤال المطروح هل التحقيق سيجري مع الذين تسببوا بحادثة البساتين ام سيبقى هؤلاء يسرحون خارج المساءلة لان رئيس البلاد ومن خلفه يريد الانتقام واذا كان الامر هكذا فنحن نملك الصبر والهدوء الى يوم الدين ولم تطلب ضمانة من احد سوى القانون".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: هل التحقيق سيجري مع الذين تسببوا بحادثة البساتين ام سيبقى هؤلاء يسرحون خارج المساءلة لان رئيس البلاد يريد الانتقام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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