آلان عون: لإعادة تفعيل الحكومة و"ليحل" الجميع عن القضاء و السجالات لا تفيد

شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في تصريح تلفزيوني، على أنّ "الجسالات لا تفيد. "ليحلّ" الجميع عن القضاء، ولإعادة تفعيل ​الحكومة​"، مؤكّدًا أنّ "أفضل شيء ممكن أن نقدّمه للبنانيين هو العمل لا السجالات".

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