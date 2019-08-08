جعجع بحث مع سفير الصين آخر التطورات السياسية والإقتصادية

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، سفير الصين في لبنان وانغ كه جيان في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة إيلي الهندي ونديم شماس.
وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة على الساحتين المحليّة والإقليميّة.
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