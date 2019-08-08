جعجع بحث مع سفير الصين آخر التطورات السياسية والإقتصادية

التقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، سفير الصين في لبنان وانغ كه جيان في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة إيلي الهندي ونديم شماس. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة على الساحتين المحليّة والإقليميّة.

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