ركّزت مصادر وزارة الخارجية ال​لبنان​ية لقناة الـ"LBCI"، تعليقًا على بيان ​السفارة الأميركية​ في ​بيروت​ حول حادثة ​قبرشمون​، على أنّ "من الجيّد أن تهتمّ السفارات بعمل القضاء، لكن المهم ألّا تقحم نفسها في ما لا يعنيها، أي في شأن الداخلي للبنان وتحديدًا في عمل القضاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الخارجية للـLBCI: المهم ألا تقحم السفارات نفسها في ما لا يعنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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